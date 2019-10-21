Полиция: водитель перевернувшейся в Петербурге маршрутки ехал на красный

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Водитель опрокинувшейся маршрутки в Петербурге, в результате чего были госпитализированы 15 человек, по предварительным данным, ехал на запрещающий свет светофора, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в воскресенье около 18.00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута 60 и маршрутка К-235, которая перевернулась набок, госпитализированы 15 человек. Как сообщили местные СМИ, водитель маршрутки утверждал, что ехал на мигающий зеленый свет светофора.

"По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора", - сказано в сообщении.