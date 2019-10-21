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РИА Новости

Полиция: водитель перевернувшейся в Петербурге маршрутки ехал на красный

09:57 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Водитель опрокинувшейся маршрутки в Петербурге, в результате чего были госпитализированы 15 человек, по предварительным данным, ехал на запрещающий свет светофора, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в воскресенье около 18.00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута 60 и маршрутка К-235, которая перевернулась набок, госпитализированы 15 человек. Как сообщили местные СМИ, водитель маршрутки утверждал, что ехал на мигающий зеленый свет светофора.
Момент столкновения трамвая с маршруткой в Санкт-Петербурге
Вчера, 09:03РИА Новости
Момент столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге попал на видео
"По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора", - сказано в сообщении.
По данным полиции, в ДТП пострадали двое детей 9 и 14 лет.
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ГУМВДСанкт-ПетербургПроисшествия
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