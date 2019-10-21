Семь человек остаются в больницах после ДТП в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Семь человек остаются в больницах после ДТП с маршрутным такси и трамваем в Санкт-Петербурге, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.
В воскресенье вечером произошло столкновение маршрутки и трамвая на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, с различными степенями тяжести были доставлены в больницы.
"По состоянию на 09.00 после ДТП на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в стационарах остаются: НИИ Скорой помощи - 1 пострадавший средней тяжести; Городская больница 26 - 3 в средней тяжести, 2 тяжелые; Детская городская больница №1 - 1 пострадавший в средней тяжести", - написала Митянина в Twitter.