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РИА Новости

Семь человек остаются в больницах после ДТП в Петербурге

09:21 21.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Семь человек остаются в больницах после ДТП с маршрутным такси и трамваем в Санкт-Петербурге, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.
Момент столкновения трамвая с маршруткой в Санкт-Петербурге
Вчера, 09:03РИА Новости
Момент столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге попал на видео
В воскресенье вечером произошло столкновение маршрутки и трамвая на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, с различными степенями тяжести были доставлены в больницы.
"По состоянию на 09.00 после ДТП на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в стационарах остаются: НИИ Скорой помощи - 1 пострадавший средней тяжести; Городская больница 26 - 3 в средней тяжести, 2 тяжелые; Детская городская больница №1 - 1 пострадавший в средней тяжести", - написала Митянина в Twitter.
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