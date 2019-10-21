Самолет Air France совершил посадку в Токио с неполадками в шасси

ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в понедельник в токийском аэропорту Ханэда, на борту находился один из приглашенных на церемонию интронизации императора Нарухито, сообщило агентство Самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в понедельник в токийском аэропорту Ханэда, на борту находился один из приглашенных на церемонию интронизации императора Нарухито, сообщило агентство Киодо

Сообщений о пострадавших не поступало. Самолет Boeing-777 из Парижа с 323 пассажирами и членами экипажа на борту сел в Ханэде, несмотря на падение давления воздуха в механизме выпуска и уборки шасси. Однако на посадку это не повлияло.

Кто именно из приглашенных на церемонию в императорском дворце находился на борту самолета - неизвестно. Некоторые из них помимо спецрейсов используют рейсовые самолеты.