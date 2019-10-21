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РИА Новости

Самолет Air France совершил посадку в Токио с неполадками в шасси

09:20 21.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin / "Air France" A-319 Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin / "Air France" A-319
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France . Архивное фото
ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в понедельник в токийском аэропорту Ханэда, на борту находился один из приглашенных на церемонию интронизации императора Нарухито, сообщило агентство Киодо.
Сообщений о пострадавших не поступало. Самолет Boeing-777 из Парижа с 323 пассажирами и членами экипажа на борту сел в Ханэде, несмотря на падение давления воздуха в механизме выпуска и уборки шасси. Однако на посадку это не повлияло.
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Кто именно из приглашенных на церемонию в императорском дворце находился на борту самолета - неизвестно. Некоторые из них помимо спецрейсов используют рейсовые самолеты.
Церемония интронизации Нарухито, которая аналогична по значению коронации европейских монархов, намечена на 22 октября. Всего приглашено около 2000 иностранных гостей из 170 стран мира.
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Air FranceЯпонияТокиоВ мире
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