Шойгу заявил о необходимости продления и доработки договора СНВ

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке, эти процессы должны идти параллельно, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу .

"Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.

Даже если этот договор требует какого-то улучшения, отметил министр, "то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением".

"Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше", - отметил Шойгу.

По его словам, лучший механизм реагирования на деградацию международных отношений "это не отменять и не разрушать старое, не создав нового".