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РИА Новости

Шойгу заявил о необходимости продления и доработки договора СНВ

09:09 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в Кубинке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке, эти процессы должны идти параллельно, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу .
"Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.
Даже если этот договор требует какого-то улучшения, отметил министр, "то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением".
"Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше", - отметил Шойгу.
По его словам, лучший механизм реагирования на деградацию международных отношений "это не отменять и не разрушать старое, не создав нового".
"На смену тем соглашениям, из которых вышли США, не пришло ничего нового. В результате уровень безопасности стал гораздо ниже, и мир стал менее предсказуемым. По нашему мнению, те соглашения, которые сегодня ещё есть, они должны быть сохранены", - заявил министр обороны России.
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