Шойгу призвал Россию, США и Турцию повысить уровень безопасности в Сирии

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. События в Сирии после начала там военной операции Турции приняли нежелательный оборот, России, Турции и США надо повысить уровень безопасности в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, - наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами - всё-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе. А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли", - сказал министр, общаясь в понедельник с участниками Пекинского Сяншаньского форума.

Он подчеркнул, что "часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали "растекаться".