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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу призвал Россию, США и Турцию повысить уровень безопасности в Сирии

09:05 21.10.2019 (обновлено: 09:30 21.10.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянСергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. События в Сирии после начала там военной операции Турции приняли нежелательный оборот, России, Турции и США надо повысить уровень безопасности в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, - наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами - всё-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе. А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли", - сказал министр, общаясь в понедельник с участниками Пекинского Сяншаньского форума.
Он подчеркнул, что "часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали "растекаться".
"Куда они пойдут дальше - этого никто не знает. Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения. И не только на уровне "Россия - Турция - США", - сказал Шойгу.
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