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РИА Новости

Уровень отношений между Россией и США непозволительно низок, заявил Шойгу

08:56 21.10.2019 (обновлено: 08:57 21.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности, нынешний уровень отношений непозволительно низок для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.
"Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены", - сказал министр, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
20 октября, 12:44РИА Новости
Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
По его словам, Россия открыта "для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности".
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Сергей ШойгуРоссияСШАВ мире
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