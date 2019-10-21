Число пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 27 человек

КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Врачи осмотрели и проконсультировали 27 пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили в Минздраве региона. Ранее было известно о 18 госпитализированных.

"Всем им (двадцати семи. — Прим. ред.) была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались", — уточнили в ведомстве.

В субботу в 2:00 (мск) в районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока не известна. Понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура.