"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамбы в Сибири

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Сорок четыре человека пострадали в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает холдинг "Сибзолото".

Ранее минздрав региона сообщил о 27 обратившихся за помощью, из них на утро понедельника госпитализированы 18 человек.

"Получили травмы 44 человека, 9 из них в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией", - говорится в сообщении.