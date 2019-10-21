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РИА Новости

"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамбы в Сибири

09:10 21.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Сорок четыре человека пострадали в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает холдинг "Сибзолото".
Ранее минздрав региона сообщил о 27 обратившихся за помощью, из них на утро понедельника госпитализированы 18 человек.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 00:27РИА Новости
В Красноярском крае объявили траур по погибшим в результате прорыва дамб
"Получили травмы 44 человека, 9 из них в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией", - говорится в сообщении.
В субботу в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКурагинский районПроисшествия
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