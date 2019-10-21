Шойгу обсудил с сербским коллегой сотрудничество в военно-технической сфере

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Сотрудничество в военной и военно-технической сфере обсудили министры обороны России Сергей Шойгу и Сербии Александр Вулин на переговорах в Пекине в понедельник.

"Думаю, что нам в сегодняшней беседе следует уточнить наши планы на 2020-й и последующие годы. А также - уточнить дальнейшие формы нашего военно-технического сотрудничества по срокам и объёмам", - сказал Шойгу, начиная встречу.

По его словам, военное и военно-техническое сотрудничество России и Сербии развивается достаточно активно. "Это было продемонстрировано, в том числе, и во время парада в ознаменования 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов", - сказал министр.

Он поздравил коллегу по случаю вчерашних торжеств и военного парада, посвящённых 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков и передал для сербской стороны архивные документы, связанные с освобождением Белграда.

"Тут два экземпляра. Один я оставил себе", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что Россия и Сербия относятся к тем немногим странам, которые не пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны.