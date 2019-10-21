Шойгу обсудил с сербским коллегой сотрудничество в военно-технической сфере

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Сотрудничество в военной и военно-технической сфере обсудили министры обороны России Сергей Шойгу и Сербии Александр Вулин на переговорах в Пекине в понедельник.
"Думаю, что нам в сегодняшней беседе следует уточнить наши планы на 2020-й и последующие годы. А также - уточнить дальнейшие формы нашего военно-технического сотрудничества по срокам и объёмам", - сказал Шойгу, начиная встречу.
По его словам, военное и военно-техническое сотрудничество России и Сербии развивается достаточно активно. "Это было продемонстрировано, в том числе, и во время парада в ознаменования 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов", - сказал министр.
Он поздравил коллегу по случаю вчерашних торжеств и военного парада, посвящённых 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков и передал для сербской стороны архивные документы, связанные с освобождением Белграда.
"Тут два экземпляра. Один я оставил себе", - сказал Шойгу.
Министр отметил, что Россия и Сербия относятся к тем немногим странам, которые не пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны.
"Все взгляды на события тех лет абсолютно солидарны... Тяжёлые испытания, выпавшие на долю наших народов, не позволяют нам забыть эту войну. Мы вместе выступаем против фальсификации истории, попыток героизировать приспешников фашизма, принижения решающего вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией и роли сербского народа в борьбе с фашизмом", - сказал министр обороны России.