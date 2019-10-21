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РИА Новости

Си Цзиньпин заявил о важности поддержания мира и стабильности в АТР

07:15 21.10.2019 (обновлено: 07:16 21.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам всех стран региона, но при этом требует вклада каждого из государств, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Поддержание долгосрочного мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам стран региона и требует вклада и сил каждого из государств", - говорится в тексте послания, направленного китайским лидером по случаю открытия IX Сяншаньского форума по вопросам безопасности
По его словам, "сталкиваясь с различными угрозами в сфере безопасности, страны должны действовать сообща, непоколебимо поддерживать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, постоянно совершенствовать новые партнерские отношения в области безопасности, способствовать созданию архитектуры безопасности, которая бы отвечала фактическому региональному развитию, активнее продвигать обеспечение прочного мира и всеобщей безопасности в АТР".
"Мир остается неизменной надеждой всего человечества, Китай твердо придерживается необходимости продвигать сотрудничество путем диалога, способствовать миру путем сотрудничества, и благодаря миру обеспечивать развитие", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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IX Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 20-22 октября. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры оборон, эксперты и бывшие военные чиновники. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, а с 2015 года форум стал проводиться на ежегодной основе.
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Народно-освободительная армия КитаяСи ЦзиньпинКитайООНВ мире
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