Шойгу назвал настоящую причину выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключается в сдерживании России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что соглашение перестало соответствовать интересам Соединенных Штатов на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала и расширения сотрудничества между двумя странами.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД, когда обвинял Москву в нарушениях его положений. Так, по словам Шойгу, США заранее создавали ударные беспилотники, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности и размещали на европейской территории пусковые Мк-41, которые создали под крылатые ракеты "Томагавк"

"Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", — пояснил он.

Министр отметил, что в сфере контроля над вооружениями наблюдается разрушение многоуровневой системы безопасности, которая в течение долгих лет поддерживала стабильность и баланс сил.