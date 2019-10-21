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РИА Новости

Шойгу назвал настоящую причину выхода США из ДРСМД

06:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключается в сдерживании России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", — сказал глава Минобороны.
Он добавил, что соглашение перестало соответствовать интересам Соединенных Штатов на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала и расширения сотрудничества между двумя странами.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД, когда обвинял Москву в нарушениях его положений. Так, по словам Шойгу, США заранее создавали ударные беспилотники, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности и размещали на европейской территории пусковые Мк-41, которые создали под крылатые ракеты "Томагавк"
Министр обороны Сергей Шойгу
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Шойгу заявил о деградации международных отношений
"Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", — пояснил он.
Министр отметил, что в сфере контроля над вооружениями наблюдается разрушение многоуровневой системы безопасности, которая в течение долгих лет поддерживала стабильность и баланс сил.
Помимо этого, Шойгу предположил, что Соединенные Штаты могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а это, в свою очередь, спровоцирует рост напряженности, а государства, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, станут заложниками политики Вашингтона. Министр подчеркнул, что Москва против такого сценария.
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Сергей ШойгуКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Сергей ошибается. Это не причина, это-это следствие. Военное господство необходимо, чтобы обеспечить максимальную прибыль своему бизнесу в мире. Жажда наживы-вот настоящая причина.
21 октября, 07:21
Виктор
1700000
США самое подлое государство. Даже во время Второй мировой с Германией торговали.
21 октября, 07:32
ИКИван Колотить
1000000
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