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РИА Новости

Россия предлагает странам АТР сотрудничество по широкому спектру вопросов

06:31 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Министерство обороны России предлагает странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позитивную повестку для сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Готовы проводить экспертные консультации по самому широкому кругу вопросов, вести работу по унификации терминологии, принимать участие в мероприятиях боевой подготовки. Плодотворно работаем в многостороннем формате в рамках Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Он сообщил, что в этом году Россия с Лаосом завершают совместное председательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. "В рамках данного направления взаимодействия российский инженерный отряд в марте этого года очистил от взрывоопасных предметов более ста гектаров территории Лаоса. Обезврежено свыше 340 авиационных боеприпасов и мин, оставшихся со времен американской агрессии. Одновременно обучаем лаосских саперов работе с российским инженерным оборудованием", - сказал министр.
Начиная с 2020 года Россия совместно с Мьянмой примет сопредседательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по борьбе с терроризмом, сообщил Шойгу.
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