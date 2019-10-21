Россия предлагает странам АТР сотрудничество по широкому спектру вопросов

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Министерство обороны России предлагает странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позитивную повестку для сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Готовы проводить экспертные консультации по самому широкому кругу вопросов, вести работу по унификации терминологии, принимать участие в мероприятиях боевой подготовки. Плодотворно работаем в многостороннем формате в рамках Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Он сообщил, что в этом году Россия с Лаосом завершают совместное председательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. "В рамках данного направления взаимодействия российский инженерный отряд в марте этого года очистил от взрывоопасных предметов более ста гектаров территории Лаоса. Обезврежено свыше 340 авиационных боеприпасов и мин, оставшихся со времен американской агрессии. Одновременно обучаем лаосских саперов работе с российским инженерным оборудованием", - сказал министр.