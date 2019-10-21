Шойгу заявил о новой фазе развития стратегического партнерства России и КНР

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Российско-китайское военное сотрудничество является важным звеном в отношениях между Москвой и Пекином, стратегическое партнерство двух стран вступает в новую фазу развития, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ярким примером равноправного и взаимовыгодного сотрудничества считаем российско-китайские отношения стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эпоху своего развития. Важную роль в них играют мероприятия военной направленности", - сказал министр в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Он напомнил, что в июле состоялось первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в ходе которого летчики России и Китая вместе отработали поставленные задачи. В прошлом году китайский воинский контингент участвовал в маневрах "Восток", а в этом году - в стратегических командно-штабных учениях "Центр", сказал Шойгу.

По его словам, ежегодно проводится российско-китайское учение "Морское взаимодействие", которое дает возможность военным двух стран обмениваться опытом боевой подготовки, планирования и проведения учений.

"Этим летом Китай не только принял самое активное участие в Армейских международных играх, но и провел на своей территории четыре конкурса, в которых китайским военнослужащим не было равных", - сказал Шойгу.

Пользуясь случаем, он пригласил присутствующие на форуме страны принять участие в следующем году в Армейских международных играх, Международном военно-техническом форуме "Армия" и Московской конференции по международной безопасности, проводимых под эгидой Минобороны России.