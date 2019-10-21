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РИА Новости

Шойгу заявил о новой фазе развития стратегического партнерства России и КНР

06:22 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Российско-китайское военное сотрудничество является важным звеном в отношениях между Москвой и Пекином, стратегическое партнерство двух стран вступает в новую фазу развития, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ярким примером равноправного и взаимовыгодного сотрудничества считаем российско-китайские отношения стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эпоху своего развития. Важную роль в них играют мероприятия военной направленности", - сказал министр в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Он напомнил, что в июле состоялось первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в ходе которого летчики России и Китая вместе отработали поставленные задачи. В прошлом году китайский воинский контингент участвовал в маневрах "Восток", а в этом году - в стратегических командно-штабных учениях "Центр", сказал Шойгу.
По его словам, ежегодно проводится российско-китайское учение "Морское взаимодействие", которое дает возможность военным двух стран обмениваться опытом боевой подготовки, планирования и проведения учений.
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"Этим летом Китай не только принял самое активное участие в Армейских международных играх, но и провел на своей территории четыре конкурса, в которых китайским военнослужащим не было равных", - сказал Шойгу.
Пользуясь случаем, он пригласил присутствующие на форуме страны принять участие в следующем году в Армейских международных играх, Международном военно-техническом форуме "Армия" и Московской конференции по международной безопасности, проводимых под эгидой Минобороны России.
"Считаем эти мероприятия эффективным инструментом формирования благоприятных условий для взаимодействия армий наших стран", - отметил министр обороны РФ.
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