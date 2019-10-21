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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу сообщил, куда боевики ИГ* перебрались после поражения в Сирии

06:11 21.10.2019
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"*
Боевик террористической группировки Исламское государство*
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"*. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
"Группировка ИГИЛ*, потерпев поражение в Сирии, значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину", - сказал Шойгу в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
По его словам, "постепенно происходит формирование устойчивых связей с террористическими группами в других регионах".
При этом Шойгу отметил, что "еще несколько лет назад считалось, что терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР". "В настоящее время в регионе отмечается активность экстремистских организаций, около 60 из которых признаны террористическими", - констатировал министр обороны РФ.
Для достижения своих целей, сказал Шойгу, экстремисты используют силовые методы, жертвами которых становятся мирные жители. "Примером может служить теракт, произошедший в этом году в Шри-Ланке", - добавил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
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Война в СирииШойгуИсламское государствоСергей ШойгуСирияРоссияБезопасностьВ мире
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