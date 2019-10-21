В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", — отметил он, выступая на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.
Министр призвал мировое сообщество консолидировать усилия для противодействия "вызовам террористов, их идеологии и пропаганде".
"В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заключил он.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. На прошлой неделе Вашингтон и Анкара договорились о приостановке боевых действий на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь арабской республики для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"