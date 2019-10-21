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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

06:01 21.10.2019 (обновлено: 12:17 21.10.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянСергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", — отметил он, выступая на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

Министр призвал мировое сообщество консолидировать усилия для противодействия "вызовам террористов, их идеологии и пропаганде".
"В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заключил он.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. На прошлой неделе Вашингтон и Анкара договорились о приостановке боевых действий на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь арабской республики для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииШойгуСергей ШойгуСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны". Да ужжжжж...Вот вам и региональная держава с порванной в клочья.....Что то никто в Европе и США уже и не вспоминает свои ультиматумы...против Асада...Мадуро)))))А помню давали...неделю...месяц...)))))
21 октября, 07:05
Калибр Посейдоныч
310001235
Ну что, грядёт третья чеченская?
21 октября, 07:59
Aleksei Zaharov
3000012
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