В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", — отметил он, выступая на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

Министр призвал мировое сообщество консолидировать усилия для противодействия "вызовам террористов, их идеологии и пропаганде".

"В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заключил он.