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РИА Новости

Шойгу прокомментировал продвигаемую США Индо-Тихоокеанскую инициативу

05:57 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. У России есть вопросы по ряду положений продвигаемой США Индо-Тихоокеанской инициативы, ее реализация может привести к формированию "альянсов по интересам", что чревато расшатыванием функционирующей системы многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продвигаемая США Индо-Тихоокеанская инициатива не охватывает все страны региона, что приведет к формированию так называемых альянсов по интересам. Это не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности, чревато расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества в АТР", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Кроме того, отметил министр обороны России, "подключение стран региона к Индо-Тихоокеанской инициативе не только раздвигает географические границы сотрудничества, но и вовлекает их в региональные конфликты, к которым они отношения не имеют".
"Став якобы партнерами, азиатско-тихоокеанские страны будут вынуждены принимать непосредственное участие в их урегулировании. При этом конфликты, происходящие за пределами региона, но представляющие насущную проблему для азиатско-тихоокеанских государств, например, возвращение террористов-боевиков из Сирии, этой концепцией не охватываются", - подчеркнул Шойгу.
Министр обороны Сергей Шойгу
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Он отметил, что существует несколько вариантов так называемой концепции Индо-Тихоокеанского региона, "отдельные аспекты которых существенно отличаются". "Российская сторона разделяет идею формирования в Азии "свободного и открытого партнерства", равной и неделимой безопасности для всех государств. При этом у нас есть вопросы по некоторым положениям инициативы, предлагаемой США. В частности, концепция Индо-Тихоокеанского региона не имеет четкой географической привязки, в ней отсутствуют условия участия, весьма расплывчато сформулированы цели стратегии", - констатировал Шойгу.
По его словам, в России внимательно изучают инициативы коллег в вопросах региональной безопасности и применительно к АТР "особый интерес вызывает так называемая концепция Индо-Тихоокеанского региона, которую продвигает ряд государств".
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Сергей ШойгуСирияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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