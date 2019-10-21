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РИА Новости

Шойгу сообщил, как США могут использовать ранее запрещенные ДРСМД средства

05:42 21.10.2019 (обновлено: 05:43 21.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. США могут развернуть свои ударные средства, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для провоцирования напряженности, Россия выступает против такого сценария, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
При этом он отметил, что "страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики".
"Россия выступает против такого сценария", - заявил Шойгу. "Мы готовы к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами", - добавил министр обороны России.
Министр обороны Сергей Шойгу
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