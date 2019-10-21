Шойгу сообщил, как США могут использовать ранее запрещенные ДРСМД средства

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. США могут развернуть свои ударные средства, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для провоцирования напряженности, Россия выступает против такого сценария, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

При этом он отметил, что "страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики".