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РИА Новости

Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

05:36 21.10.2019 (обновлено: 06:05 21.10.2019)
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© Фото : страница в Facebook Игоря ДодонаМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу
© Фото : страница в Facebook Игоря Додона
Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Восстановление оборонного потенциала России, растущая мощь Китая и расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) между этими двумя державами стали причиной одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", — сказал Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
По словам министра, "договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами".
При этом Шойгу напомнил, что, обвиняя Россию в нарушениях положений ДРСМД, "США загодя готовились к его разрушению". "Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", — сказал министр.
Министр обороны Сергей Шойгу
Вчера, 05:22РИА Новости
Шойгу заявил о деградации международных отношений
Он полагает, что "в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил". "Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — сказал Шойгу.
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Выход США из договора о РСМДСергей ШойгуРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Наконец то обьяснил, уже год как обсуждали эту проблему и наконец то МО созрело. Развал СССР это была стратегическая глупость янки, но развал штатов, не меньшая глупость. Путин кстати это понимает, а штаты не понимают. И вообще, штаты должны быть заинтересованы в возрождении СССР. Но самое важное, штаты должны прекратить укранизироваться, но они посеяв тупость на Украине,сами переопылились...
21 октября, 06:45
Rog Guka
1142003
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