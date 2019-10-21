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РИА Новости

Шойгу заявил о деградации международных отношений

05:22 21.10.2019 (обновлено: 05:26 21.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. Некоторые страны мира пытаются изменить существующую систему международных отношений, исходя из собственных национальных интересов во вред другим странам, хаос и обрушение государственности стран становятся нормой, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
"Ситуация в мире сегодня характеризуется стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны", — сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.
По оценке министра, "в настоящее время происходит деградация международных отношений, на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями".
"На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", — сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
20 октября, 17:43РИА Новости
Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Он считает, что годовщина разгрома фашизма — повод для переоценки глобальных вызовов и угроз. "В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину разгрома фашизма и милитаризма. Это повод провести переоценку глобальных вызовов и угроз, учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности", — заявил министр.
Шойгу также заявил, что Сяншаньский форум "традиционно позволяет представителям разных стран открыто обмениваться мнениями по самым актуальным проблемам международной безопасности".
Он поблагодарил министерство обороны Китая и лично главу военного ведомства Вэй Фэнхэ, Китайскую ассоциацию военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований "за прекрасную организацию форума и приглашение выступить на этой авторитетной площадке".
Форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, ещё шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.
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