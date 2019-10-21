Из-за протестов метро Сантьяго понесло ущерб в 200 миллионов долларов

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт - РИА Новости. Метро Сантьяго не возобновит работу в понедельник, 21 октября, как было обещано ранее, его инфраструктуре нанесен ущерб в 200 миллионов долларов, следует из сообщений самого метрополитена и СМИ.
"Информируем, что завтра будет открыта только Линия 1 между станциями Пахаритос и Лос Доминикос, с 7.00 (13.00 мск) до 20.00 (2.00 мск). Остальные линии функционировать не будут", - сообщила компания в Twitter.
Ранее метро чилийской столицы прекратило обслуживать пассажиров в выходные из-за повреждений, нанесенных станциям, однако обещало восстановить работу в понедельник.
Издание La Tercera со ссылкой на главу метрополитена Рубена Альварадо сообщает, что, по предварительным оценкам, ущерб оценивается в 200 миллионов долларов. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом 9 сгорело целиком.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Протесты в стране продолжаются.