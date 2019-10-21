Из-за протестов метро Сантьяго понесло ущерб в 200 миллионов долларов

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт - РИА Новости. Метро Сантьяго не возобновит работу в понедельник, 21 октября, как было обещано ранее, его инфраструктуре нанесен ущерб в 200 миллионов долларов, следует из сообщений самого метрополитена и СМИ.

"Информируем, что завтра будет открыта только Линия 1 между станциями Пахаритос и Лос Доминикос, с 7.00 (13.00 мск) до 20.00 (2.00 мск). Остальные линии функционировать не будут", - сообщила компания в Twitter.

Ранее метро чилийской столицы прекратило обслуживать пассажиров в выходные из-за повреждений, нанесенных станциям, однако обещало восстановить работу в понедельник.

Издание La Tercera со ссылкой на главу метрополитена Рубена Альварадо сообщает, что, по предварительным оценкам, ущерб оценивается в 200 миллионов долларов. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом 9 сгорело целиком.