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РИА Новости

Из-за протестов метро Сантьяго понесло ущерб в 200 миллионов долларов

04:48 21.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили)
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили)
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили). Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт - РИА Новости. Метро Сантьяго не возобновит работу в понедельник, 21 октября, как было обещано ранее, его инфраструктуре нанесен ущерб в 200 миллионов долларов, следует из сообщений самого метрополитена и СМИ.
"Информируем, что завтра будет открыта только Линия 1 между станциями Пахаритос и Лос Доминикос, с 7.00 (13.00 мск) до 20.00 (2.00 мск). Остальные линии функционировать не будут", - сообщила компания в Twitter.
Ранее метро чилийской столицы прекратило обслуживать пассажиров в выходные из-за повреждений, нанесенных станциям, однако обещало восстановить работу в понедельник.
Издание La Tercera со ссылкой на главу метрополитена Рубена Альварадо сообщает, что, по предварительным оценкам, ущерб оценивается в 200 миллионов долларов. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом 9 сгорело целиком.
Президент Чили Себастьян Пиньера
20 октября, 01:44РИА Новости
Глава Чили приостановил вызвавшее протесты повышение цен на проезд в метро
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Протесты в стране продолжаются.
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