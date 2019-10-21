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РИА Новости
Война в Сирии

Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

02:36 21.10.2019 (обновлено: 11:25 21.10.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.

"Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище — это еще неизвестно", — пошутил он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Кадыров подчеркнул, что Чечня может обеспечить безопасность страны, для чего в республике подготовлены спецподразделения. Он также выразил мнение, что российские войска способны "навести порядок" в Сирии.
Российские военные присутствуют в арабской республике по просьбе ее президента Башара Асада с 2015 года, помогая бороться с террористами. Девятого октября свою операцию против курдов на севере Сирии начала Анкара, что привело к изменениям в расстановке сил в регионе и повысило риски миграции боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЧечняРоссияБезопасностьВ миреВойна в СирииИсламское государствоРамзан КадыровМосква
Популярные комментарии
Глядя на главу Чечни понимаешь, что шутить с мерзавцами он не будет. ...и они "гады" об этом знают.
21 октября, 03:20
Сабир Алимов
73301014
И это слова главы республики? Он ни чем не отличается от американцев. Они тоже так любят "наводить тень на плетень".
21 октября, 02:53
ВпВсё помню! Дедушка.
18200268
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