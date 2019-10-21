Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
"Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище — это еще неизвестно", — пошутил он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Кадыров подчеркнул, что Чечня может обеспечить безопасность страны, для чего в республике подготовлены спецподразделения. Он также выразил мнение, что российские войска способны "навести порядок" в Сирии.
Российские военные присутствуют в арабской республике по просьбе ее президента Башара Асада с 2015 года, помогая бороться с террористами. Девятого октября свою операцию против курдов на севере Сирии начала Анкара, что привело к изменениям в расстановке сил в регионе и повысило риски миграции боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.