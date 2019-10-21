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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

01:49 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Военная операция Анкары в Сирии продолжится, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье. Трансляцию выступления политика вел телеканал NTV.
По его словам, войска нейтрализовали "765 террористов" с начала операции.
В минувший четверг два государства заявили о договоренности по приостановке операции Анкары на 120 часов и выводу курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии. Эту область Анкара намерена контролировать самостоятельно, однако за время приостановки операции сообщалось о продолжении боев.
Он подчеркнул, что Анкара обсуждала приостановку военных действий на территории Арабской Республики именно с Вашингтоном, а не с "террористической организацией".
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В минувший четверг два государства заявили о договоренности по приостановке операции Анкары на 120 часов и выводу курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии. Эту область Анкара намерена контролировать самостоятельно, однако за время приостановки операции сообщалось о продолжении боев.

"Источник мира"

Эрдоган 9 октября объявил о старте операции "Источник мира" на севере Сирии. Военные действия направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. В тот же день турецкая авиация ударила по городу Рас эль-Айн и другим населенным пунктам, расположенных рядом с турецкой границей.
Позже Анкара объявила о запуске наземной части операции. Минобороны Турции заявило, что турецкие военные совместно с сирийской вооруженной оппозицией 12 октября установили контроль над Рас эль-Айном, а на следующий день объявили о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Официальный Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Анкары на севере Арабской Республики. Москва также призывала Турцию воздерживаться от действий, которые могут навредить миротворческому процессу в Сирии, в которой конфликт продолжается с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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