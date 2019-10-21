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РИА Новости

ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана

01:21 21.10.2019
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© AP Photo / Bilal HusseinДемонстранты на митинге в центре Бейрута
Демонстранты на митинге в центре Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Демонстранты на митинге в центре Бейрута. Архивное фото
ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Посольство ОАЭ в Ливане создало операционный штаб для оказания помощи эмиратским подданным в выезде из страны, охваченной массовыми антиправительственными демонстрациями, сообщил в воскресенье посол ОАЭ в Бейруте Хамад Саид аш-Шамиси.
"В посольстве создан операционный штаб, которым руководят сотрудники дипмиссии, они находятся на связи с министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ с целью облегчить выезд из страны подданных государства в соответствии с заранее подготовленным планом действий в экстренных ситуациях", - отметил глава дипмиссии в микроблоге в социальной сети Twitter.
В свою очередь, посольство Саудовской Аравии в Ливане сообщило, что до настоящего момента из международного аэропорта имени Рафика Харири сумели вылететь 132 подданных Саудовской Аравии, отъезд которых из Ливана обеспечивался согласно плану по управлению кризисными ситуациями.
В минувшую пятницу МИД стран Персидского залива предупредили подданных этих государств о необходимости воздержаться от поездок в Ливан в это время из-за беспорядков или в случае пребывания в стране принимать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей.
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WhatsApp Inc.Саудовская АравияОАЭБейрутTwitterВ мире
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