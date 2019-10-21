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РИА Новости

Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент

00:49 21.10.2019
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© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera
ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Правительство Великобритании в понедельник повторно внесет соглашение по Brexit в парламент, депутаты подготовили к нему ряд поправок, в том числе такие радикальные, как возможное повторенное проведение референдума.
Ожидается, что палата общин британского парламента, не дошедшая до голосования по обновленному соглашению по Brexit, в понедельник вновь примет доработанный документ от правительства. Дать разрешение на голосование по нему должен спикер палаты общин Джон Беркоу - по правилам, одно и то же соглашение нельзя вносить дважды в течение одной парламентской сессии.
Ожидается, что к предложенному правительством документу депутаты внесут целый ряд поправок, в том числе и таких радикальных, как проведение второго референдума, или создание таможенного союза с ЕС после Brexit. Поэтому то, дойдет ли основной документ до голосования в понедельник, вновь остается под вопросом.
Представители оппозиции намерены поддержать поправку о проведении второго референдума по Brexit, если она будет внесена. Ранее инициативы, связанные с референдумом, последовательно отвергались парламентом. Однако, как сообщал РИА Новости источник в Консервативной партии, многим парламентариям начинает казаться, что другого выхода из тупика по Brexit, чем проведение нового референдума, нет.
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Большие испытания на предстоящей неделе ожидают и премьер-министра Бориса Джонсона. Оппозиция намерена поставить в парламенте вопрос по голосованию о доверии премьер-министру. Депутаты считают, что поведение премьера не соответствует занимаемой им должности.
Также депутаты не исключили судебного преследования Джонсона за несоблюдение закона о необходимости просить Брюссель о продлении сроков Brexit.
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
Джонсон за несколько часов до истечения дедлайна формально выполнил требования парламента, однако направил ЕС три письма - одно, без собственной подписи, с просьбой о переносе Brexit, второе - свой личный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжон БеркоуБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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