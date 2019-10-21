Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости. Правительство Великобритании в понедельник повторно внесет соглашение по Brexit в парламент, депутаты подготовили к нему ряд поправок, в том числе такие радикальные, как возможное повторенное проведение референдума.

Ожидается, что палата общин британского парламента, не дошедшая до голосования по обновленному соглашению по Brexit, в понедельник вновь примет доработанный документ от правительства. Дать разрешение на голосование по нему должен спикер палаты общин Джон Беркоу - по правилам, одно и то же соглашение нельзя вносить дважды в течение одной парламентской сессии.

Ожидается, что к предложенному правительством документу депутаты внесут целый ряд поправок, в том числе и таких радикальных, как проведение второго референдума, или создание таможенного союза с ЕС после Brexit. Поэтому то, дойдет ли основной документ до голосования в понедельник, вновь остается под вопросом.

Представители оппозиции намерены поддержать поправку о проведении второго референдума по Brexit, если она будет внесена. Ранее инициативы, связанные с референдумом, последовательно отвергались парламентом. Однако, как сообщал РИА Новости источник в Консервативной партии, многим парламентариям начинает казаться, что другого выхода из тупика по Brexit, чем проведение нового референдума, нет.

Большие испытания на предстоящей неделе ожидают и премьер-министра Бориса Джонсона. Оппозиция намерена поставить в парламенте вопрос по голосованию о доверии премьер-министру. Депутаты считают, что поведение премьера не соответствует занимаемой им должности.

Также депутаты не исключили судебного преследования Джонсона за несоблюдение закона о необходимости просить Брюссель о продлении сроков Brexit.

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.