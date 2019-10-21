Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российско-немецкая астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная на орбиту в июле, прибудет в понедельник в рабочую точку, которая находится в 1,5 миллиона километрах от Земли, сообщил Роскосмос.

Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена 13 июля ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур.

Во время перелета в рабочую точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), занявшего три месяца, обсерватория дважды с помощью двигательной установки скорректировала свою орбиту - 22 июля и 6 августа (впервые в дальнем космосе в современной истории России). Кроме того, была проверена работоспособность ее телескопов ART-XC и eROSITA и прошли пробные астрофизические наблюдения.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, выход "Спектра-РГ" на рабочую орбиту вокруг точки L2 запланирован на 21 октября. Как уточнил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, проведение маневра двигательной установкой обсерватории для выхода на рабочую орбиту намечается примерно в 19.00 мск.

На 3 ноября планируется начало выполнения основной научной программы в режиме обзора небесной сферы.

Предполагается, что в рабочей точке Лагранжа L2 за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Успехи российского телескопа

В конце июля на сайте проекта "Спектр-РГ" было опубликовано первое изображение с российского телескопа ART-XC - рентгеновского пульсара Центавр X-3, находящегося в 18,6 тысячи световых лет от Земли.

В сентябре Роскосмос сообщил об открытии российским телескопом ART-XC нового рентгеновского источника в балдже (центральном "утолщении") галактики Млечный Путь. Он получил название SRGA J174956-34086, где SRGA означает источник, открытый телескопом ART-XC обсерватории "Спектр-РГ".

В конце сентября Институт космических исследований РАН сообщил, что телескоп ART-XC смог увидеть туманность Мышку в центре галактики Млечный Путь. А в середине октября представитель института рассказал РИА Новости, что при наблюдении двух нейтронных звезд в той же области, которые находятся достаточно близко друг к другу, на одной из них телескоп зафиксировал термоядерный взрыв.

Проблемы немецкого телескопа

В начале октября научный руководитель проекта с немецкой стороны Петер Предель сообщил РИА Новости, что ученые заметили изменения в настройках немецкого телескопа eROSITA обсерватории "Спектр-РГ", которые не были вызваны командами с Земли.

Как позже уточнила команда телескопа, в августе-сентябре были обнаружены неполадки у трех блоков электроники зеркальных модулей (камер) телескопа. В качестве компромисса команда решила выключить четыре модуля, а три оставить включенными для дальнейших тестов и поверок.

Кроме того, оказалось, что две из трех включенных камер чувствительны к засветке при определенных положениях "Спектра-РГ" по отношению к Солнцу. Команда пытается определить предельные параметры, при которых можно справиться с этим эффектом. Сама засветка, по словам ученых, почти не мешает научной миссии eROSITA.

В середине октября немецкий Институт внеземной физики общества имени Макса Планка сообщил, что ученые устранили проблемы с телескопом: все семь его камер были включены индивидуально и продемонстрировали производительность, удовлетворяющую требованиям миссии, после чего все камеры заработали одновременно, и eROSITA полностью приступил к научным операциям.

Об обсерватории

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.