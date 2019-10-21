Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T00:36Z
https://ria.ru/20191021/1560007868.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/12/1559201213_240:60:2923:1569_1036x0_80_0_0_81b37725d5f32671ac83828a075719b5.jpg
РИА Новости

Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР

00:36 21.10.2019
46
© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
"В понедельник начнется работа в России парламентской делегации КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - сообщили в пресс-службе.
В ходе переговоров могут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности.
В начале сентября прошлого года Матвиенко посетила столицу КНДР Пхеньян. В ходе поездки сенатор встретилась с руководством Северной Кореи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
14 октября, 19:03Религия и мировоззрение
Матвиенко анонсировала визит патриарха на Корейский полуостров
200000
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФКНДРРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
РИА
Новости
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Лента
новостей
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
В Чили четыре человека погибли в ходе беспорядков
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Пожар на складе в Петрозаводске локализовали на площади 200 "квадратов"
Принц Жан-Кристоф Наполеон и графиня Олимпия Арко-Циннеберг во время своей свадьбы
Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны проходит сидячая акция протеста
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 18 обстрелов в Сирии
Ворона на набережной в Парке Горького
Москвичам пообещали майскую погоду
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет
Певец Дмитрий Хворостовский
В Москве состоится концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Операция Турции в Сирии может навредить политурегулированию, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния