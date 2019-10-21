Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"В понедельник начнется работа в России парламентской делегации КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - сообщили в пресс-службе.

В ходе переговоров могут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности.