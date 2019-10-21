В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парламентские слушания по предупреждению домашнего насилия пройдут в Государственной Думе в понедельник, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации.

Как рассказала РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, участники слушаний обсудят, в том числе, необходимость законодательного регулирования для профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

"Актуальность слушаний обусловлена прежде всего острой потребностью в повышении уровня безопасности россиян, проживающих в разных семьях, в том числе в таких, где происходит бытовое насилие", - сообщила Пушкина.

Она добавила, что, несмотря на принимаемые меры, в российском законодательстве все еще остаются пробелы, наличие которых не обеспечивает в полной мере эффективную защиту тем, кто подвергается домашнему насилию.

По итогам слушаний планируется принять рекомендации, в которых предлагается внести в Госдуму проект федерального закона "Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации". Пушкина отметила, что в проекте важно предусмотреть превентивные меры по профилактике совершения новых или более тяжких правонарушений.

По итогам слушаний также планируется рекомендовать Минтруду совместно с МВД России разработать методическое пособие для пострадавших от домашнего насилия.

В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда принимавшая в нем участие член СПЧ РФ Ирина Киркора сообщила, что текст законопроекта подготовлен и после доработки будет представлен на следующем заседании рабочей группы в СФ.

"Встреча экспертов (в Госдуме – ред.) будет для согласования основных позиций, которые есть сейчас в проекте закона", - сказала Киркора РИА Новости.