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РИА Новости

В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия

00:25 21.10.2019
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© Depositphotos / lucidwatersДевушка в комнате
Девушка в комнате
© Depositphotos / lucidwaters
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парламентские слушания по предупреждению домашнего насилия пройдут в Государственной Думе в понедельник, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации.
Как рассказала РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, участники слушаний обсудят, в том числе, необходимость законодательного регулирования для профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.
"Актуальность слушаний обусловлена прежде всего острой потребностью в повышении уровня безопасности россиян, проживающих в разных семьях, в том числе в таких, где происходит бытовое насилие", - сообщила Пушкина.
Она добавила, что, несмотря на принимаемые меры, в российском законодательстве все еще остаются пробелы, наличие которых не обеспечивает в полной мере эффективную защиту тем, кто подвергается домашнему насилию.
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По итогам слушаний планируется принять рекомендации, в которых предлагается внести в Госдуму проект федерального закона "Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации". Пушкина отметила, что в проекте важно предусмотреть превентивные меры по профилактике совершения новых или более тяжких правонарушений.
По итогам слушаний также планируется рекомендовать Минтруду совместно с МВД России разработать методическое пособие для пострадавших от домашнего насилия.
В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда принимавшая в нем участие член СПЧ РФ Ирина Киркора сообщила, что текст законопроекта подготовлен и после доработки будет представлен на следующем заседании рабочей группы в СФ.
"Встреча экспертов (в Госдуме – ред.) будет для согласования основных позиций, которые есть сейчас в проекте закона", - сказала Киркора РИА Новости.
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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь, глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
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Оксана ПушкинаТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФГосдума РФМВД РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
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