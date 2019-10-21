На выставке в Абу-Даби покажут самую древнюю жемчужину

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Самая древняя в мире "жемчужина Абу-Даби" станет одним из экспонатов выставки "Десять тысяч лет роскоши", которая пройдет в Лувре ОАЭ, . Самая древняя в мире "жемчужина Абу-Даби" станет одним из экспонатов выставки "Десять тысяч лет роскоши", которая пройдет в Лувре ОАЭ, сообщает Le Figaro.

Драгоценность диаметром около 2,5 мм, которой уже восемь тысяч лет, впервые будет представлена широкой публике с 30 октября по 18 февраля.

© AFP 2019 Самая старая жемчужина в мире © AFP 2019 Самая старая жемчужина в мире

Ее нашли археологи на острове Марава в почвенном слое, возраст которого составляет от 5600 до 5800 лет до нашей эры. Жемчужина входит в коллекцию Национального музея шейха Зайда.