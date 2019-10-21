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РИА Новости

Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США

08:00 21.10.2019
41727
© AP Photo / Patrick SemanskyХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© AP Photo / Patrick Semansky
Хиллари Клинтон. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Еще неделю назад могло показаться, что добиться еще большей "карнавализации" американской избирательной кампании в преддверии президентских выборов следующего года в принципе невозможно. В конце концов, что может быть более смешным и унизительным для великой американской империи, чем ситуация, в которой действующий президент находится под угрозой импичмента из-за Украины, а его главный конкурент может (вместе с семьей) оказаться за решеткой из-за участия в украинской коррупционной схеме? Но нет предела совершенству, и вот Хиллари Клинтон решила добить остатки рациональности в американском политическом дискурсе с помощью заявления о том, что, во-первых, у России в президентской гонке есть свой собственный агент-кандидат, которого готовят для участия в качестве независимого, а во-вторых, что для России это не первый опыт такого рода.
Специализированное политическое издание The Hill описывает суть обвинений бывшего госсекретаря и главы самого влиятельного политического клана Соединенных Штатов:
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"Хиллари Клинтон, похоже, предположила, что член палаты представителей Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) является "фавориткой россиян" на президентских выборах 2020 года.
В интервью подкасту Campaign HQ бывший госсекретарь предупредила, что российские власти готовы вновь вмешаться в президентские выборы в США с помощью усилий по дезинформации в интернете и стимулирования участия в президентской гонке независимого кандидата для создания хаоса. Русские "уже выбрали кого-то, кто в настоящее время участвует в праймериз Демократической партии, и готовят ее стать независимым кандидатом", — сказала она, явно ссылаясь на Габбард. "Она фаворитка россиян. Пока у них есть куча сайтов, ботов и других способов поддержать ее", — сказала Клинтон Дэвиду Плуффу, ведущему подкаста и руководителю кампании президента Обамы в 2008 году."
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Заявления Клинтон вызвали смешанную реакцию: начиная от восторга и заканчивая ироничными издевательствами. Тулси Габбард — скандально известная конгрессвумен от штата Гавайи — действительно очень необычный политик (если судить по американским меркам). Но в глазах значительной части американской аудитории ее образ не вяжется с представлениями об "агенте Кремля". Габбард — практикующая индуистка и американка самоанского происхождения, майор американской армии, за плечами которой есть долгосрочные командировки в горячие точки, например она работала в медицинской службе в оккупационных войсках в Ираке, и что важно — записалась в американскую армию из патриотических соображений после терактов 11 сентября. Ее последующая политическая карьера (помимо побед на выборах в конгресс, она дошла до должности заместителя секретаря Демократической партии США) была омрачена именно этим военным опытом. Дело в том, что Габбард (по ее собственному признанию) убедилась в бессмысленности и даже вредности для США участия в военных авантюрах на Ближнем Востоке, и с тех пор она выступает против "бесконечных войн" и требует, чтобы военные не жертвовали своей жизнью вдали от Америки ради чьих-то геополитических амбиций. Создается парадоксальная ситуация: большая часть американских политиков (которые никогда не были на передовой и чьи друзья и дети никогда не умирали в Афганистане или Ираке) постоянно требуют войны везде и всегда, начиная от Ирака и Ливии и заканчивая Венесуэлой и Сирией. В то же время наиболее яркий политик-ветеран Габбард требует, чтобы войны были прекращены, изначально выступая против американской интервенции в Сирии, за что ее до сих пор критикуют национальные СМИ, обзывающие "апологетом Асада и пособником геноцида" (под геноцидом подразумеваются фейки от "Белых касок" и другое британско-американское мифотворчество).
Благодаря ее участию в демократических праймериз и соответствующих теледебатах широкая аудитория с удивлением узнала о существовании другого взгляда на мир и на будущее США. Как справедливо заметил один из известных протрамповских медийщиков Майк Чернович, "Тулси Габбард — левый политик; может быть, даже крайнее левый политик.
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(Ее программа. — Прим. ред.): минимальная заработная плата в 15 долларов в час, право на аборт во время первых двух триместров, амнистия/гражданство для нелегальных иммигрантов. Ее единственное отличие от других демократов — она против войны ради смены политических режимов. Демократы являются партией войны".
Диагноз поставлен точно. Единственного по-настоящему антивоенного кандидата пытаются представить агентом Путина, причем именно из-за ее желания сделать так, чтобы американские солдаты не умирали ради амбиций коллективной Клинтон. Показательно, что официальные рейтинги Габбард — низкие, и это оставляет только два объяснения внезапной массированной атаки на, казалось бы, маргинального кандидата. Первый вариант: официальные опросы лгут, что неудивительно, учитывая результаты выборов 2016 года и референдума по Брекзиту, которые не совпали с опросами общественного мнения. Это значит, что истеблишмент Демократической партии пытается от нее избавиться заранее. Второй вариант: риск того, что Габбард может уйти со своими пятью-десятью процентами поддержки в одиночное плаванье и выдвинуться как независимый кандидат, настолько страшит демократический истеблишмент, что это потребовало превентивного вмешательства для дискредитации такого маневра. Страх понятен: если Габбард выдвигается независимо, то она "отрезает" от кандидата Демократической партии несколько процентов поддержки и этого почти гарантированно будет достаточно для победы Трампа на выборах.
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Попытка заранее дискредитировать такую стратегию — верное решение, но реализованное неверными методами. Обвинение в работе на Кремль и в получении поддержки "российских ботов и сайтов" от ненавидимой частью демократического электората Хиллари Клинтон было воспринято сторонниками Габбард как подтверждение того, что она настоящий враг истеблишмента. А заодно привлекло к ней внимание СМИ и неопределившейся части аудитории. Фактически экс-госсекретарь выступила в качестве эффективного пиарщика "кремлевского кандидата".
Независимо от того, чем закончится это противостояние, нельзя не приветствовать сам факт: вопрос о том, стоит ли США продолжать выполнять роль мирового жандарма, обслуживающего интересы вашингтонских политических кланов, вышел на первый план избирательной кампании. Получается, что главный идеологический водораздел сейчас проходит не между демократами и республиканцами, а между "партией войны со всеми и до конца" (это, по большому счету, партия профессиональных русофобов, которым хочется все-таки еще раз выиграть у России холодную войну) и эдакой "партией здравого смысла", которую нельзя назвать пацифистской или даже изоляционистской, но представители которой понимают, что воевать со всем миром — не лучшая идея.
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И если кандидат от демократического истеблишмента проиграет "реалисту" Трампу просто из-за того, что другая "реалистка" Габбард отсекла у "партии бесконечной войны" три-пять процентов, то это будет очень логичным финалом нынешней "карнавальной" избирательной кампании.
Проблема в том, что такая победа, скорее всего, станет стартом очередной кампании по разоблачению российского заговора, в котором обвинят и Путина, и Трампа, и Габбард. Видимо, нам придется смириться с коллективным и незаслуженным имиджем страны, которая в 2020-м подарит Америке избавление из застарелых имперских комплексов.
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Тулси ГаббардДональд ТрампХиллари КлинтонВладимир ПутинСирияРоссияСШААвторы
Популярные комментарии
А где фото этой Тулси Габбард ? Мы же должны знать в лицо нашего кандидата на пост американского президента?! ))
21 октября, 08:25
Northern F0x
95320000
Короче, все кандидаты кроме самой Клинтон - это агенты Кремля! Такая её логика ? А что, прикольно ))
21 октября, 08:11
aamikos
71460002
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