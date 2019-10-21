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РИА Новости

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации"

06:56 21.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Открытые инновации - 2018". День первый
Международный форум Открытые инновации - 2018. День первый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" – уникальная дискуссионная площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.
Основная цель форума – развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы форума проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.
Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, Группы "РОСНАНО", АО "Российская венчурная компания", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"), Фонда содействия инновациям и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Первый форум "Открытые инновации" проходил с 31 октября по 2 ноября 2012 года. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. Всего в рамках форума состоялось более 150 мероприятий официальной, специальной и молодежной программ, в которых приняли участие около 300 спикеров из 30 стран мира. Итогом его работы стало подписание более 20 соглашений между крупнейшими российскими и международными компаниями.
В 2018 году седьмой Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" прошел в инновационном центре "Сколково" с 15 по 17 октября, его посетили более 20 тысяч человек.
Тема форума "Источники цифрового прорыва" была раскрыта в формате трех тематических дней: "Кадры и образование", "Бизнес и государство", "Наука и технологии". В рамках программы состоялось более 200 мероприятий – панельные сессии, конференции, круглые столы, презентации инновационных проектов и программ. Было представлено 220 проектов в 11 индустриальных секторах. Среди участников – представители 90 стран: Германии, Израиля, Индии, Китая, США, ЮАР, Японии и др.
За три дня форума было подписано 34 соглашения с участием российских и зарубежных компаний, фондов и институтов развития. Среди них – стратегическое партнерское соглашение об инвестициях Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития в фонд Skolkovo Ventures объемом 1,5 миллиарда рублей, соглашение об инвестициях "Норникеля" в деятельность фонда в 2019-2021 годах на сумму 350 миллионов рублей, соглашение о создании партнерского инновационного центра компании Huawei и "Сколково".
В рамках форума было подписано соглашение между Фондом "Сколково" и компанией "Яндекс" о запуске на территории Инновационного центра беспилотного такси.
В 2019 году восьмой Московский форум инновационного развития "Открытые инновации" проводится 21-23 октября в Инновационном центре "Сколково". Ключевой темой в этом году станет "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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