Московский международный форум инновационного развития " Открытые инновации " – уникальная дискуссионная площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.

Основная цель форума – развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы форума проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.

Ежегодный форум " Открытые инновации " проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, Группы "РОСНАНО", АО "Российская венчурная компания", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"), Фонда содействия инновациям и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

В 2018 году седьмой Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" прошел в инновационном центре "Сколково" с 15 по 17 октября, его посетили более 20 тысяч человек.

Тема форума "Источники цифрового прорыва" была раскрыта в формате трех тематических дней: "Кадры и образование", "Бизнес и государство", "Наука и технологии". В рамках программы состоялось более 200 мероприятий – панельные сессии, конференции, круглые столы, презентации инновационных проектов и программ. Было представлено 220 проектов в 11 индустриальных секторах. Среди участников – представители 90 стран: Германии, Израиля, Индии, Китая, США, ЮАР, Японии и др.

За три дня форума было подписано 34 соглашения с участием российских и зарубежных компаний, фондов и институтов развития. Среди них – стратегическое партнерское соглашение об инвестициях Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития в фонд Skolkovo Ventures объемом 1,5 миллиарда рублей, соглашение об инвестициях "Норникеля" в деятельность фонда в 2019-2021 годах на сумму 350 миллионов рублей, соглашение о создании партнерского инновационного центра компании Huawei и "Сколково".

В рамках форума было подписано соглашение между Фондом "Сколково" и компанией "Яндекс" о запуске на территории Инновационного центра беспилотного такси.

В 2019 году восьмой Московский форум инновационного развития "Открытые инновации" проводится 21-23 октября в Инновационном центре "Сколково". Ключевой темой в этом году станет "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".