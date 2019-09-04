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РИА Новости

Москвичи выберут темы для обсуждения на технофоруме "Открытые инновации"

11:31 04.09.2019 (обновлено: 11:32 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Владимир СергеевВид на Москву с высоты птичьего полета
Вид на Москву с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Алексей Куденко / Владимир Сергеев
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Пользователи московского портала электронных опросов, "Активный гражданин" смогут принять участие в формировании деловой программы Московского международного форума "Открытые инновации", который пройдет в столице в конце октября, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, который входит в число соорганизаторов международного технологического форума и выступает инициатором опроса.
Ключевой темой восьмого форума "Открытые инновации", который пройдет 21-23 октября в "Сколково", в этом году станет "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Предприниматели, ученые, ведущие эксперты, студенты, представители органов власти из разных стран обсудят актуальные аспекты и проекты развития инновационных экономик.
Москвичи могут проголосовать за две наиболее актуальные, по их мнению, темы из предложенного перечня: открытие собственного бизнеса, истории успеха предпринимателей, профессии будущего, инновационный кластер Москвы. Также участники проекта "Активный гражданин" могут предложить свой вариант темы для мероприятий.
Голосование продлится с 3 сентября по 1 октября.
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"Открытое голосование дает нам возможность понять, какие вопросы являются для горожан насущными, и выработать повестку, максимально отвечающую их запросам. Мы уже привлекали москвичей к формированию деловой программы Московского молодежного предпринимательского форума, за которую проголосовали свыше 185 тысяч жителей столицы", – приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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