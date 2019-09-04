Москвичи выберут темы для обсуждения на технофоруме "Открытые инновации"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Пользователи московского портала электронных опросов, "Активный гражданин" смогут принять участие в формировании деловой программы Московского международного форума "Открытые инновации", который пройдет в столице в конце октября, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, который входит в число соорганизаторов международного технологического форума и выступает инициатором опроса.

Ключевой темой восьмого форума "Открытые инновации", который пройдет 21-23 октября в "Сколково", в этом году станет "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Предприниматели, ученые, ведущие эксперты, студенты, представители органов власти из разных стран обсудят актуальные аспекты и проекты развития инновационных экономик.

Москвичи могут проголосовать за две наиболее актуальные, по их мнению, темы из предложенного перечня: открытие собственного бизнеса, истории успеха предпринимателей, профессии будущего, инновационный кластер Москвы. Также участники проекта "Активный гражданин" могут предложить свой вариант темы для мероприятий.

Голосование продлится с 3 сентября по 1 октября.