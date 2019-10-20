СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
По информации источников, ЕС предоставит такую отсрочку, в соответствии с которой Brexit может состояться 1 или 15 ноября, декабря или января, при условии, что соглашение будет ратифицировано до истечения времени отсрочки.
Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года.
При этом Джонсон направил председателю Евросовета Дональду Туску три письма: одно в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе — собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье — комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".
Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.