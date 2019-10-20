Во Франции произошло нападение на армянский журнал Nouvelles d'Arménie

ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Армянское посольство во Франции сообщило о нападении на офис издаваемого в этой стране франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении).
"Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей", - говорится в заявлении, размещенном в микроблоге армянского посла Асмик Толмаджян в Twitter. Там же размещена фотография разгромленной редакции.
По данным самого издания, нападение было совершено в ночь на воскресенье. Отмечается, что была сломана дверь редакции, украдены фотокамера и три компьютера, где хранились конфиденциальные сведения.