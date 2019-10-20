В Бресте стартовали совместные учения десантников из России и Белоруссии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций ВС Республики Беларусь и ВДВ России стартовало в воскресенье в Бресте, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Двадцатого октября текущего года на полигоне "Брестский" (Республика Беларусь) стартовало совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 900 военнослужащих двух стран, более 200 единиц военной техники и 4 самолета Ил-76мд военно-транспортной авиации. От РФ участие принимают военнослужащие гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-десантного соединения.

"Это учение проводится уже не первый год. Оно является завершающим этапом и венцом совместной подготовки сил специальных операций ВС Республики Беларусь и ВДВ России в текущем году, а также логическим продолжением прошедшего два месяца назад на территории Рязани совместного российско-египетско-белорусского учения "Защитники дружбы-2019", - цитирует департамент руководителя учения, командующего силами специальных операций ВС Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко.