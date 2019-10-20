Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T19:51Z
https://ria.ru/20191020/1560003556.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155325/47/1553254792_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1ee1908f78ae30943a58d3a2d8ab456.jpg
РИА Новости

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

19:51 20.10.2019
1396
© РИА Новости / Ксения НакаЛюди приветствуют нового императора Нарухито возле императорского дворца в Токио
Люди приветствуют нового императора Нарухито возле императорского дворца в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Люди приветствуют нового императора Нарухито возле императорского дворца в Токио. Архивное фото
КИЕВ, 20 – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении.
Кроме того, также запланированы ряд двусторонних встреч Зеленского с лидерами зарубежных стран.
Интронизация нового императора Японии Нарухито
10 мая, 18:31РИА Новости
Япония пригласила Путина на церемонию интронизации нового императора
75431011
Обсудить 4
НарухитоСиндзо АбэВладимир ЗеленскийЯпонияКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
РИА
Новости
Сирийские военные
Сирийский депутат заявил об окружении турецких сил в Рас эль-Айне
Лондон
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Великобритании
Военнослужащие армии США
В США трое военных погибли во время учений
Лента
новостей
Полицейские во Франции
Во Франции произошло нападение на армянский журнал Nouvelles d'Arménie
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Эль-Хасаке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Здание правительства Украины в Киеве
Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Экс-союзники хуситов отказались подчиняться решениям властей в Сане
Американский государственный деятель, министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона не исключил проведение США операций в Сирии против ИГ*
Депутат Национального собрания Франции от крайне-правой партии Марин Ле Пен
Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО
Принц Жан-Кристоф Наполеон и графиня Олимпия Арко-Циннеберг во время своей свадьбы
Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния