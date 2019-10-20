Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Люди приветствуют нового императора Нарухито возле императорского дворца в Токио. Архивное фото

Люди приветствуют нового императора Нарухито возле императорского дворца в Токио

КИЕВ, 20 – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении.