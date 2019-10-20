Эрдоган пригрозил США продолжить военную операцию в Сирии

АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о нейтрализации "765 террористов" с начала операции в Сирии и пригрозил продолжить ее, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Если отход террористов не будет реализован, мы продолжим операцию, как только истекут 120 часов. Всего за девять дней мы нейтрализовали 765 террористов, освободив 500 квадратных километров от тирании террористической организации. Мы договорились не с террористической организацией, а с США, и возьмем под контроль зону безопасности", - сказал Эрдоган, выступая в городе Ризе. Трансляцию вел телеканал NTV

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.