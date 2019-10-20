Дагестанский вуз опроверг данные об отчислении студента за вопрос главе МВД

МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Информация об отчислении студента после его вопроса главе МВД Дагестана Абдурашиду Магомедову о коррупции не соответствует действительности, сообщила РИА Новости представитель дагестанского государственного университета.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором студент юридического факультета дагестанского вуза задал вопрос главе МВД Дагестана Абдурашиду Магомедову о коррупции и пытках. Министр в ответ предложил студенту сообщить об известных ему фактах в прокуратуру и СК. После этого СМИ сообщили об угрозе отчисления студента за заданный вопрос.