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РИА Новости

Дагестанский вуз опроверг данные об отчислении студента за вопрос главе МВД

18:31 20.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДагестанский государственный университет
Дагестанский государственный университет
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дагестанский государственный университет. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Информация об отчислении студента после его вопроса главе МВД Дагестана Абдурашиду Магомедову о коррупции не соответствует действительности, сообщила РИА Новости представитель дагестанского государственного университета.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором студент юридического факультета дагестанского вуза задал вопрос главе МВД Дагестана Абдурашиду Магомедову о коррупции и пытках. Министр в ответ предложил студенту сообщить об известных ему фактах в прокуратуру и СК. После этого СМИ сообщили об угрозе отчисления студента за заданный вопрос.
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"Нет, это неправда. На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности", - рассказала собеседница агентства.
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МВД по Республике ДагестанСледственный комитет РФДагестанский государственный университетДагестанМахачкалаПроисшествия
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