Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства

КИЕВ, 20 – РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы кабмина, в пятницу на Украине вступил в силу закон, целью которого является совершенствование деятельности НАПК. Этот закон позволяет правительству в течение пяти дней назначить лицо, которое будет временно исполнять обязанности главы нацагенства, и в течение 2 месяцев провести конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

"Правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну", - говорится в сообщении.