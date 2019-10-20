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РИА Новости

Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства

18:27 20.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 – РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
По данным пресс-службы кабмина, в пятницу на Украине вступил в силу закон, целью которого является совершенствование деятельности НАПК. Этот закон позволяет правительству в течение пяти дней назначить лицо, которое будет временно исполнять обязанности главы нацагенства, и в течение 2 месяцев провести конкурс на занятие должности главы по новому порядку.
"Правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну", - говорится в сообщении.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физических, так и юридических лиц.
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