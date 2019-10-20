Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай, где в понедельник примет участие в Пекинском Сяншаньском форуме и выступит на его пленарном заседании, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.