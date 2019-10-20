Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T17:43Z
https://ria.ru/20191020/1560000140.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155849/26/1558492637_0:301:2719:1830_1036x0_80_0_0_ac8f95e371bf0e481a672c3c69cd1640.jpg
РИА Новости

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

17:43 20.10.2019
1405
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай, где в понедельник примет участие в Пекинском Сяншаньском форуме и выступит на его пленарном заседании, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.
"В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ряда европейских государств", - сказала Марковская.
Она отметила, что Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, является "авторитетным международным мероприятием высокого уровня".
Форум проводится в Китае с 2006 года.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
11 октября, 11:17Россия-Китай: Главное
Россия и Китай создадут совместный мозговой центр
2510111
Обсудить 1
Сергей ШойгуКитайВ мире
Рекомендуем
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
РИА
Новости
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Лента
новостей
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Депутат Национального собрания Франции от крайне-правой партии Марин Ле Пен
Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Эксперт удивился тому, как построили городок старателей под Красноярском
Президент США Дональд Трамп
Трамп по ошибке назвал министра обороны "Эсперанто"
Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Эль-Хасаке
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния