В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой в Майкопе

КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате аварии с участием маршрутной "Газели" в Майкопе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Автоавария с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели" произошла в воскресенье в Майкопе. Ранее ведомство сообщало, что в её результате семь человек оказались в больнице.
"Уточнённая информация. Пострадали четыре человека. Среди них – водитель легкового автомобиля и трое пассажиров маршрутки, среди которых – один несовершеннолетний 2006 года рождения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.