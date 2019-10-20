Премьер Ливана обсудит снижение зарплат министров на фоне протестов

ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Ливана Саад Харири обсуждает с политическими силами страны программу экстренных экономических мер, в числе которых снижение зарплат нынешним и прежним министрам и депутатам на 50%, чтобы добиться прекращения массовых антиправительственных акций протеста, сообщил в воскресенье ливанский телеканал " Премьер Ливана Саад Харири обсуждает с политическими силами страны программу экстренных экономических мер, в числе которых снижение зарплат нынешним и прежним министрам и депутатам на 50%, чтобы добиться прекращения массовых антиправительственных акций протеста, сообщил в воскресенье ливанский телеканал " Аль-Маядин ".

По информации телеканала, предложенный премьером документ об экономических мерах предусматривает "снижение зарплат для всех нынешних и бывших депутатов и министров на 50%, ликвидацию всех фондов, в том числе фондов развития и реконструкции, помощи беженцам, введение налогов для банков и страховых компаний в размере 25%, а также перечисление банком Ливана и частными банками трех миллиардов долларов в государственную казну, отмену сокращения пенсий для отставных военных и сотрудников сил безопасности".

Кроме того, как передал телеканал, "документ вводит потолок для окладов военных, не превышающий оклады министров".

В числе других мер, которые обсуждают ливанские политики для сокращения госрасходов, - упразднение ряда министерств и госкомиссий, в частности, министерства информации.

Программа также включает "отмену всех видов повышения НДС, налогов на услуги связи и общественных услуг, отмену банковской тайны в отношении депутатов, министров и должностных лиц государства, приватизацию телекоммуникационного сектора и принятие закона о возврате украденных средств".

В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.