Премьер Ливана обсудит снижение зарплат министров на фоне протестов

ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Ливана Саад Харири обсуждает с политическими силами страны программу экстренных экономических мер, в числе которых снижение зарплат нынешним и прежним министрам и депутатам на 50%, чтобы добиться прекращения массовых антиправительственных акций протеста, сообщил в воскресенье ливанский телеканал "Аль-Маядин".
По информации телеканала, предложенный премьером документ об экономических мерах предусматривает "снижение зарплат для всех нынешних и бывших депутатов и министров на 50%, ликвидацию всех фондов, в том числе фондов развития и реконструкции, помощи беженцам, введение налогов для банков и страховых компаний в размере 25%, а также перечисление банком Ливана и частными банками трех миллиардов долларов в государственную казну, отмену сокращения пенсий для отставных военных и сотрудников сил безопасности".
Кроме того, как передал телеканал, "документ вводит потолок для окладов военных, не превышающий оклады министров".
В числе других мер, которые обсуждают ливанские политики для сокращения госрасходов, - упразднение ряда министерств и госкомиссий, в частности, министерства информации.
Программа также включает "отмену всех видов повышения НДС, налогов на услуги связи и общественных услуг, отмену банковской тайны в отношении депутатов, министров и должностных лиц государства, приватизацию телекоммуникационного сектора и принятие закона о возврате украденных средств".
В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса. В субботу вице-премьер и три министра, состоящие в христианской партии "Ливанские силы", подали в отставку.