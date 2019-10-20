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РИА Новости

Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах

16:10 20.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.
Ранее газета РБК сообщила, что правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%. По данным издания, кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки — иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция.
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"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
Кроме того, кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, для исключения любого оценочного влияния, и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием значимых информационных ресурсов.
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.
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Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике и со стороны правительства, и IT-отрасли.
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Правительство РоссииАнтон ГорелкинМоскваРоссияЭкономика
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