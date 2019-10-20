Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.

Ранее газета РБК сообщила, что правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%. По данным издания, кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки — иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция.

"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.

Кроме того, кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, для исключения любого оценочного влияния, и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием значимых информационных ресурсов.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.