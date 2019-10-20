Глава Киевской областной госадминистрации подал в отставку

КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой принять его отставку.
В июле Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА.
Заявление об отставке Бно-Айриян опубликовал в Facebook. "Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской областной государственной администрации", - говорится в заявлении, которое датировано 20 октября.
Причин своей отставки Бно-Айриян не указал, подписав фото заявления подписью отрывком произведения "Сад Гефсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".
Кабинет министров на своем заседании в воскресенье согласовал отставку Бно-Айрияна, а также согласовал назначение Алексея Чернышева председателем Киевской ОГА.
Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.