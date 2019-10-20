Глава Киевской областной госадминистрации подал в отставку

Причин своей отставки Бно-Айриян не указал, подписав фото заявления подписью отрывком произведения "Сад Гефсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".