Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции

Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации.

"Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному – развитию политического урегулирования в Сирии", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.