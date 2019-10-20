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РИА Новости
Война в Сирии

Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

14:39 20.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovТанк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
© REUTERS / Stoyan Nenov
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации.

"Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному – развитию политического урегулирования в Сирии", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:54Война в Сирии
Операция Турции в Сирии может навредить политурегулированию, заявил Песков
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая операция, запрещенная в России
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16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
16905014
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЮрий УшаковСирия
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