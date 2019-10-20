В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию

БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Акция противников выхода Каталонии из состава Испании прошла в самом центре Барселоны – на площади Святого Иакова, где расположены женералитет и мэрия каталонской столицы.

Несколько тысяч человек с испанскими и каталонскими флагами скандировали "Каталония - это мы все!", "Да здравствует Каталония, да здравствует Испания!", "Да здравствует полиция! Да здравствует гражданская гвардия!".

Прямо под окнами женералитета несколько человек держали огромный флаг - сердце, состоящее из трех символов - флагов Испании, Каталонии и ЕС. По замыслу организаторов, "он представляет тех, кто хочет продолжать быть каталонцами, испанцами и европейцами и защищать свободу, демократию и равенство испанцев".

© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019 © РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019

На здании женералитета находится вывешенный три недели назад лозунг с требованием "свободы слова". Этот лозунг власти Каталонии были вынуждены вывесить по распоряжению Высшего суда Каталонии вместо предыдущего - в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с незаконным референдумом о независимости в 2017 году. Верховный суд Испании 14 октября признал девять человек виновными в мятеже, они получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

"Пусть они (власти Каталонии - ред.) нас не обманывают, Каталония это Испания", - закричал мужчина с испанским флагом в руках. Он сказал РИА Новости, что "правительство обязано заставить женералитет выполнять все статьи конституции".

Акцию организовала центристская партия "Граждане". Ее лидер Альберт Ривера уже давно настаивает, что испанское правительство должно вновь – как и два года назад после незаконного референдума и провозглашения независимости - применить в автономном сообществе 155-ю статью конституции, то есть ввести прямое правление центральных властей. И.о. премьера Педро Санчес на эту меру идти не готов. На этой неделе он говорил, что власти будут действовать "твердо, но сдержанно". И "сдержанно" в этой ситуации означает одно – никаких жестких политических мер не планируется.

Выступая на митинге, Ривера заявил, что "улицы принадлежат всем, а не только сторонникам независимости". Одна из лидеров партии Лорена Ролдан раскритиковала беспорядки с участием сторонников независимости Каталонии, обвинив в этом главу каталонского женералитета Кима Торру.

Согласно последним данным Центра изучения мнения (СEO), против независимости Каталонии выступают 48% жителей автономного сообщества, создание независимого государства поддерживают 44%.