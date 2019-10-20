Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T16:03Z
https://ria.ru/20191020/1559995862.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155999/77/1559997729_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_1bea2fa46309e2e38df7827c711264f8.jpg
РИА Новости

В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию

14:36 20.10.2019 (обновлено: 16:03 20.10.2019)
5218
© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
© РИА Новости / Елена Шестернина
БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Акция противников выхода Каталонии из состава Испании прошла в самом центре Барселоны – на площади Святого Иакова, где расположены женералитет и мэрия каталонской столицы.
Несколько тысяч человек с испанскими и каталонскими флагами скандировали "Каталония - это мы все!", "Да здравствует Каталония, да здравствует Испания!", "Да здравствует полиция! Да здравствует гражданская гвардия!".
Прямо под окнами женералитета несколько человек держали огромный флаг - сердце, состоящее из трех символов - флагов Испании, Каталонии и ЕС. По замыслу организаторов, "он представляет тех, кто хочет продолжать быть каталонцами, испанцами и европейцами и защищать свободу, демократию и равенство испанцев".
© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
© РИА Новости / Елена Шестернина
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
На здании женералитета находится вывешенный три недели назад лозунг с требованием "свободы слова". Этот лозунг власти Каталонии были вынуждены вывесить по распоряжению Высшего суда Каталонии вместо предыдущего - в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с незаконным референдумом о независимости в 2017 году. Верховный суд Испании 14 октября признал девять человек виновными в мятеже, они получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
Страны мира. Испания
18 октября, 14:37РИА Новости
В Барселоне туристы смогли покинуть собор Саграда Фамилия
"Пусть они (власти Каталонии - ред.) нас не обманывают, Каталония это Испания", - закричал мужчина с испанским флагом в руках. Он сказал РИА Новости, что "правительство обязано заставить женералитет выполнять все статьи конституции".
Акцию организовала центристская партия "Граждане". Ее лидер Альберт Ривера уже давно настаивает, что испанское правительство должно вновь – как и два года назад после незаконного референдума и провозглашения независимости - применить в автономном сообществе 155-ю статью конституции, то есть ввести прямое правление центральных властей. И.о. премьера Педро Санчес на эту меру идти не готов. На этой неделе он говорил, что власти будут действовать "твердо, но сдержанно". И "сдержанно" в этой ситуации означает одно – никаких жестких политических мер не планируется.
Выступая на митинге, Ривера заявил, что "улицы принадлежат всем, а не только сторонникам независимости". Одна из лидеров партии Лорена Ролдан раскритиковала беспорядки с участием сторонников независимости Каталонии, обвинив в этом главу каталонского женералитета Кима Торру.
Акции протеста в Барселоне
17 октября, 16:16РИА Новости
В Барселоне около 25 тысяч студентов и школьников вышли на митинг
Согласно последним данным Центра изучения мнения (СEO), против независимости Каталонии выступают 48% жителей автономного сообщества, создание независимого государства поддерживают 44%.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости. В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали около 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов, 18 до сих пор находятся в больницах, один в очень тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как тяжелое. Задержаны около 200 человек, 18 из них находятся в предварительном заключении до суда.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
512008
Обсудить 0
Беспорядки в КаталонииКаталонияБарселонаИспанияВ мире
Рекомендуем
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
РИА
Новости
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Лента
новостей
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Самолет Airbus A321 авиакомпании Северный ветер
Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Поджоги баррикад на субботних протестах в Барселоне. 19 октября 2019
В Барселоне полиция и пожарные освобождают улицу Рамбла от протестующих
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния