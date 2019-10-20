В Финляндии заявили о готовности отсрочить Brexit

"Финляндия вместе с другими странами ЕС придает большое значение утверждению соглашения (о выходе Британии из ЕС – ред.), заключенного с Соединенным Королевством. Избежание недоговорённостей отвечает интересам как союза, так и граждан Великобритании и предприятий. Со своей стороны, Европейский союз будет продолжать готовить и ратифицировать соглашение, согласованное на основе переговоров", - говорится в заявлении.

При этом Финляндия готова выделить дополнительное время. "Президент Европейского совета Дональд Туск будет поддерживать связь с главами государств ЕС, чтобы ЕС-27 (страны содружества – ред.) ответили на просьбу британского правительства отложить дату выхода до 31 января 2020 года. Я думаю, что имеет смысл выделить дополнительное время и надеяться, что договор о выходе Великобритании движется вперед", - отмечает Ринне.

Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. При этом Джонсон направил Туску три письма: одно в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".