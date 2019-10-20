Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T13:53Z
https://ria.ru/20191020/1559995129.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/78/1555747878_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_5f5e05a97b8fe034991fcf5953a84d94.jpg
РИА Новости

В Финляндии заявили о готовности отсрочить Brexit

13:53 20.10.2019
365
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт — РИА Новости. Финляндия готова отсрочить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года, говорится в заявлении премьер-министра страны Антти Ринне, распространённом в воскресенье пресс-службой кабмина.
Финляндия председательствует в ЕС до 31 декабря.
"Финляндия вместе с другими странами ЕС придает большое значение утверждению соглашения (о выходе Британии из ЕС – ред.), заключенного с Соединенным Королевством. Избежание недоговорённостей отвечает интересам как союза, так и граждан Великобритании и предприятий. Со своей стороны, Европейский союз будет продолжать готовить и ратифицировать соглашение, согласованное на основе переговоров", - говорится в заявлении.
При этом Финляндия готова выделить дополнительное время. "Президент Европейского совета Дональд Туск будет поддерживать связь с главами государств ЕС, чтобы ЕС-27 (страны содружества – ред.) ответили на просьбу британского правительства отложить дату выхода до 31 января 2020 года. Я думаю, что имеет смысл выделить дополнительное время и надеяться, что договор о выходе Великобритании движется вперед", - отмечает Ринне.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
19 октября, 23:23РИА Новости
Нидерландский премьер пожелал Джонсону успеха в ситуации с Brexit
Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. При этом Джонсон направил Туску три письма: одно в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".
Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.
061003
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияФинляндияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца января 2020 года
РИА
Новости
Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
В Крыму открыли памятный знак на месте встречи Николая II с будущей женой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Операция Турции в Сирии может навредить политурегулированию, заявил Песков
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Лента
новостей
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК попросила Британию прояснить дальнейшие шаги по Brexit
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit
Премьер-министр Борис Джонсон
Источник: Джонсон направит Туску письмо по отсрочке даты Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Противники Brexit призвали парламент не соглашаться на выход Британии из ЕС
Флаг Великобритании на саммите ЕС
Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit
Акция протеста в Барселоне
В центре Барселоны началась акция протеста
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния