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РИА Новости

Лавров рассказал об отношениях с Керри и Киссинджером

12:55 20.10.2019 (обновлено: 12:56 20.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что они с бывшим главой госдепа США Джоном Керри перед камерами не ругались, а излагали свои позиции.
"Не сказал бы, что мы ругались перед камерами. Мы излагали каждый свою позицию. Но каждый из нас слушал собеседника. Это бывает нечасто", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 1" к 75-летию МГИМО МИД России, отвечая на вопрос о том, что у него с Керри перед камерами была очень жесткая переговорная позиция, а вне камер – теплое дружеское общение.
Сергей Лавров и Джон Керри. Архивное фото
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"Мы много смеялись": Лавров рассказал об отношениях с Керри
Рассуждая о том, "как можно быть приятелем с человеком, у которого противоположные или серьезно отличающиеся от твоих политические взгляды", министр рассказал о мероприятии в период его работы в Нью-Йорке в январе 1996 года, на котором оказался вместе с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
"Тогда только поступила новость, что Евгений Максимович Примаков был назначен министром иностранных дел России. У Киссинджера спросили, как он к этому относится, имея в виду, что приход Примакова – это, наверное, какое-то ужесточение внешней политики Российской Федерации, так как он известен жестким подходом. Киссинджер сказал своим ни с чем не сравнимым голосом, что он всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко осознают и четко излагают национальные интересы своего государства. Они были приятелями, уважали друг друга", - сказал Лавров.
Евгений Примаков беседует с прессой в аэропорту Белграда. 30 марта 1999
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Глава российского МИД отметил, что недавно встречался с Киссинджером в Нью-Йорке. "Он сказал, что очень старался приехать на мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Примакова. В силу других обязательств у него это не получается, но он обязательно приедет на следующий год. Мы надеемся, что это произойдет", - заявил министр.
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Генри КиссинджерСергей ЛавровДжон КерриПолитика
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