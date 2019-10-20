Лавров рассказал об отношениях с Керри и Киссинджером

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что они с бывшим главой госдепа США Джоном Керри перед камерами не ругались, а излагали свои позиции.

"Не сказал бы, что мы ругались перед камерами. Мы излагали каждый свою позицию. Но каждый из нас слушал собеседника. Это бывает нечасто", - рассказал министр в интервью телеканалу " Россия 1 " к 75-летию МГИМО МИД России, отвечая на вопрос о том, что у него с Керри перед камерами была очень жесткая переговорная позиция, а вне камер – теплое дружеское общение.

Рассуждая о том, "как можно быть приятелем с человеком, у которого противоположные или серьезно отличающиеся от твоих политические взгляды", министр рассказал о мероприятии в период его работы в Нью-Йорке в январе 1996 года, на котором оказался вместе с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

"Тогда только поступила новость, что Евгений Максимович Примаков был назначен министром иностранных дел России. У Киссинджера спросили, как он к этому относится, имея в виду, что приход Примакова – это, наверное, какое-то ужесточение внешней политики Российской Федерации, так как он известен жестким подходом. Киссинджер сказал своим ни с чем не сравнимым голосом, что он всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко осознают и четко излагают национальные интересы своего государства. Они были приятелями, уважали друг друга", - сказал Лавров.