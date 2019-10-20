Лавров рассказал об отношениях с Керри и Киссинджером

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что они с бывшим главой госдепа США Джоном Керри перед камерами не ругались, а излагали свои позиции.
"Не сказал бы, что мы ругались перед камерами. Мы излагали каждый свою позицию. Но каждый из нас слушал собеседника. Это бывает нечасто", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 1" к 75-летию МГИМО МИД России, отвечая на вопрос о том, что у него с Керри перед камерами была очень жесткая переговорная позиция, а вне камер – теплое дружеское общение.
21 июля 2017, 19:05РИА Новости"Мы много смеялись": Лавров рассказал об отношениях с Керри
Рассуждая о том, "как можно быть приятелем с человеком, у которого противоположные или серьезно отличающиеся от твоих политические взгляды", министр рассказал о мероприятии в период его работы в Нью-Йорке в январе 1996 года, на котором оказался вместе с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
"Тогда только поступила новость, что Евгений Максимович Примаков был назначен министром иностранных дел России. У Киссинджера спросили, как он к этому относится, имея в виду, что приход Примакова – это, наверное, какое-то ужесточение внешней политики Российской Федерации, так как он известен жестким подходом. Киссинджер сказал своим ни с чем не сравнимым голосом, что он всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко осознают и четко излагают национальные интересы своего государства. Они были приятелями, уважали друг друга", - сказал Лавров.
Глава российского МИД отметил, что недавно встречался с Киссинджером в Нью-Йорке. "Он сказал, что очень старался приехать на мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Примакова. В силу других обязательств у него это не получается, но он обязательно приедет на следующий год. Мы надеемся, что это произойдет", - заявил министр.