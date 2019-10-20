В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района

БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Заряд снега повторно нарушил энергоснабжение части Солонешенского района Алтайского края, где накануне без света остались около девяти тысяч человек и 26 социально значимых объектов, сообщает в воскресенье правительства Алтайского края.

По данным ведомства, утром 20 октября из-за обильного снегопада (на территории района зафиксировали снежный покров около 35 сантиметров) произошли обрывы проводов и упали несколько опор ЛЭП.

"В настоящий момент без света остаются 20 населенных пунктов (760 домов, в которых живут 1600 человек). Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Глава администрации района Виктор Горбачев координирует работу на месте. Он проинформировал губернатора Виктора Томенко о случившемся. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ожидается, что ремонтные бригады восстановят энергоснабжение в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию.