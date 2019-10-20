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РИА Новости
Культура

В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра

11:50 20.10.2019 (обновлено: 11:51 20.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на грузинский город Кутаиси
Вид на грузинский город Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на грузинский город Кутаиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 окт – РИА Новости. Несколько актеров Кутаисского театра провели акцию протеста из-за гастролей в городе московского театра "У Никитинских ворот", сообщает грузинский Первый канал.
По данным ТВ, актеры раздали пришедшим на спектакль зрителям стикеры "Россия оккупант". Гастроли московского театра продлятся два дня. "Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории", - заявила актриса Инга Какиашвили.
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Несколько актеров и их сторонники также провели у здания театра в Кутаиси акцию с плакатами в руках. Они потребовали от российских актеров признать "оккупацию" грузинских территорий.
Руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе заявил, что дружба двух театров не имеет никакого отношения к политике, поэтому для него неприемлем протест некоторых актеров.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными".
Грузино-российские отношения обострились летом нынешнего года после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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КультураУ Никитских ворот (театр)ГрузияВ мире
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