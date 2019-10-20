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РИА Новости

В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна

11:38 20.10.2019
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© REUTERS / KyodoПоследствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в воскресенье префектуру Нагано, серьезно пострадавшую в результате удара тайфуна "Хагибис" на прошлой неделе, и заявил, что власти примут все возможные меры для поиска пропавших без вести и восстановления региона.

"Правительство сделает все возможное. Мы намерены предпринять максимальные усилия по поиску пропавших без вести людей, а также для восстановления рек и необходимых для жизни сервисов", - цитирует агентство Киодо слова японского премьера на встрече с губернатором префектуры Нагано Сюнъити Абэ.

Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шквалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию на прошлой неделе. Из-за циклона два десятка рек вышли из берегов, были затоплены обширные области от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. Обрушения берегов отмечены на 47 реках, произошло 146 оползней в 19 префектурах Японии, в результате повреждены около 56 тысяч домов. Перебои с электроснабжением в пострадавших районах до сих пор наблюдаются в тысячах домов, без водопроводной воды остаются 79 тысяч домов.
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По последним данным, жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, стали 79 человек, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400.
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Тайфун "Хагибис"Синдзо АбэЯпонияВ мире
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